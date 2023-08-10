Безбилетник избил мужчину за замечание на станции «Народное ополчение» в Москве Фото: Татьяна Коркина

На станции «Народное Ополчение» 24-летний безработный мужчина решил зайти в метро без оплаты проезда. Он попытался протиснуться за пассажиром. Тот понял это и остановился, после чего несостоявшийся заяц с силой толкнул его в спину, а в ответ на сделанное замечание избил. О случившемся сообщает прокуратура Москвы.

В происходящее вмешались сотрудники Московского метрополитена. Мужчину оттащили от его жертвы.

Действия злоумышленника квалифицировали по статье уголовного кодекса о нанесении побоев. Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали двоих мужчин, которые напали на молодых людей в переходе станции метро «Авиамоторная». При этом, полиции пришлось разыскивать и пострадавших: парни возрастом 16 и 18 лет сначала не обратились к врачам и в полицию. Нападавшие также стали фигурантами дел о нанесении побоев.