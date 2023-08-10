Пожилой москвич за несколько дней перевел мошенникам 17 млн рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении пенсионера. 82-летний москвич несколько месяцев по указке мошенников переводил свои сбережения на чужие счета. В общей сложности аферисты похитили у мужчины 17 млн рублей, рассказали KP.RU в ГУ МВД России по столице.

В полицию заявил сам пенсионер. Как выяснили правоохранители, 82-летнему москвичу на домашний телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником безопасности банка, затем трубку взял и лжесотрудник спецслужб. Под предлогом сохранения денежных средств, которые якобы пытались похитить, мошенники убедили мужчину снять все деньги со своих счетов и перевести на несколько банковских карт. Оставшуюся часть пенсионер отдал курьеру, который приехал к нему домой.

В общей сложности аферисты водили за нос свою жертву несколько месяцев. За это время мужчина передал им более 17 млн рублей.

Ранее KP.RU писал, что водитель такси помог 91-летней бабушке из Москвы не отдать свои сбережения мошенникам.