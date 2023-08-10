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НовостиПроисшествия10 августа 2023 13:57

Пожилой москвич за несколько дней перевел мошенникам 17 млн рублей

Таким образом аферисты «помогали спасти» сбережения
Мила ГЕНЬ
Пожилой москвич за несколько дней перевел мошенникам 17 млн рублей

Пожилой москвич за несколько дней перевел мошенникам 17 млн рублей

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении пенсионера. 82-летний москвич несколько месяцев по указке мошенников переводил свои сбережения на чужие счета. В общей сложности аферисты похитили у мужчины 17 млн рублей, рассказали KP.RU в ГУ МВД России по столице.

В полицию заявил сам пенсионер. Как выяснили правоохранители, 82-летнему москвичу на домашний телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником безопасности банка, затем трубку взял и лжесотрудник спецслужб. Под предлогом сохранения денежных средств, которые якобы пытались похитить, мошенники убедили мужчину снять все деньги со своих счетов и перевести на несколько банковских карт. Оставшуюся часть пенсионер отдал курьеру, который приехал к нему домой.

В общей сложности аферисты водили за нос свою жертву несколько месяцев. За это время мужчина передал им более 17 млн рублей.

Ранее KP.RU писал, что водитель такси помог 91-летней бабушке из Москвы не отдать свои сбережения мошенникам.