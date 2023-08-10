Что произошло за день 10 августа 2023 года в Москве: главные новости

Двоих наркодилеров задержали после передозировки у 15-летней девочки в Москве Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Москве взяли под стражу двух молодых людей — возрастом 18 и 32 лет. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетней. По данным следствия мужчины продавали наркотики и склонили 15-летнюю девочку к их употреблению. В тот же день подросток скончалась в больнице.

Утром 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону столицы.

Водитель такси помог 91-летней бабушке не отдать свои сбережения мошенникам. Пенсионерка передала через него 750 тыс. рублей на операцию для якобы попавшей в аварию внучки. Водитель заметил, что отправительница нервничает, проверил сумку, а когда нашел там деньги — обратился в полицию. Правоохранители задержали одного из сообщников-аферистов.

Также KP.RU рассказывал, что мужчина задушил знакомого, после чего сбежал в Казахстан. Теперь его ждет возвращение на Родину и наказание за содеянное.