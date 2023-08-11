Грозу и кратковременный дождь пообещали москвичам 11 августа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Москве в пятницу, 11 августа, прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем в столице воздух прогреется до 27-29 градусов выше нуля. Такая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, что выше нормы. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 метров в секунду. Во время грозы порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ночью температура опустится до 19-21 градуса тепла. Погода будет облачной, грозы прекратятся. Зато будет идти небольшой дождь, который местами превратится в умеренный. Ветер сменит направление с северо-восточного на юго-восточное. Его скорость составит 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление немного снизится — до 751 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что дожди с грозами пробудут в столице до конца недели.