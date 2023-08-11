На премию «Лучший промышленный дизайн России» претендуют 16 компаний из ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Правительство Москвы при поддержке Минпромторга и Минкульта РФ проводит конкурс «Лучший промышленный дизайн России». Его участниками могут стать авторы и авторские коллективы, а также юридические лица, зарегистрированные в России. Премия позволит популяризировать промышленный дизайн среди производственных предприятий России. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что благодаря конкурсу вырастет интерес к отечественной визуальной культуре. Кроме того, будут активнее поддерживаться достижения в этой сфере.

«На соискание премии заявки подали 16 предприятий из ОЭЗ «Технополис Москва», - отметил глава ведомства. - Они представили свою продукцию для участия сразу в четырех категориях, таких как «Электронное устройство», «Хай-тек», «Городской дизайн», «Обувь».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Среди претендентов на премию от ОЭЗ - гоночный автомобиль ArtTechEvolution компании «Арттех». Он разработан на основе современных программ компьютерного моделирования и собран из лучших композитных материалов. Сразу три продукта в категории «Электронное устройство» заявила на конкурс компания-резидент «Электроинвест», расположенная на площадке «Алабушево». Сюда входят аппарат для вибротерапии «ЭлИн-Мед», а также источники вторичного электропитания «СПН» и «СПНИ». А компания «Профотек» выдвинула на премию оптический электронный измеритель трансформатора тока.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев пояснил, что разработки будут оцениваться на конкурсе в трех номинациях - дизайн-продукт, дизайн-прототип и приз зрительских симпатий.

«В первой необходимо продемонстрировать готовое оригинальное изделие, а в номинации «дизайн-прототип» достаточно опытного образца», - уточнил глава ОЭЗ.

По его словам, продукты-участники могут быть самые разные - от хай-тека и электронных устройств до транспортных средств и городского дизайна.

Есть и номинация «Приз зрительских симпатий». Лучшую работу в ней выберут народным голосованием на портале. Поучаствовать можно до 13 августа 2023 года включительно. Победители получат возможность украсить свои изделия специальным знаком лауреата. Церемония награждения состоится в Москве в конце августа.