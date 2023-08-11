Благодаря программе КРТ в восьми округах Москвы появятся 24 детсада и школы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о строительстве в 13 столичных районах 24 школ и детсадов. Все они появятся в рамках 13 из 19 утвержденных городом с января по июнь этого года проектов комплексного развития территорий (КРТ).

«Среди них - 14 детских садов общей площадью свыше 21 тысячи квадратных метров для 3,2 тысячи воспитанников», - отметил заммэра.

По его словам, к ним добавятся и 10 школ всего на 7,2 тысячи мест. Их общая площадь - около 36 тысяч квадратных метров. Известны районы Москвы, в которых построят садики и школы. В списке - Черемушки, Котловка, Обручевский, Печатники, Лефортово, Донской, Ярославский, Останкинский, Северное Медведково, Беговой, Тропарево-Никулино, Соколиная Гора, Пресненский.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что благодаря одобренным 13 проектам КРТ построят также около 3,5 миллиона квадратных метров жилья и более 2,5 миллиона квадратных метров промышленной и общественно-деловой недвижимости.

«В новых микрорайонах будет создано более 64 тысяч рабочих мест», – пояснил Гаман.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в числе приоритетов города по-прежнему одним из главных остается создание качественной образовательной инфраструктуры. Это необходимо делать с учётом нагрузки на школы и детсады, появившиеся на реорганизованных территориях.

«Предусматривая такие факторы и закладывая их решения в проекты, мы не только удовлетворяем текущие потребности районов, но и вносим существенный вклад в будущее», – подчеркнула Княжевская.

Напомним, в рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров. В проекты КРТ инвестируют в целом восемь триллионов рублей. А поступления в бюджет составят более одного триллиона рублей. Реорганизацией земли смогут заняться ее правообладатели, городские операторы или выбранные на торгах инвесторы. В результате в Москве появляются многофункциональные городские кварталы с комфортными жилыми домами, дорогами и необходимой инфраструктурой.