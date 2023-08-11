В Москве мать и дочь будут судить за обман людей под видом помощи с кредитами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении матери и дочери. Женщин обвиняют в мошенничествах — они похищали деньги у людей под предлогом оказания помощи в получении кредитов. Об этом рассказали в ГУ МВД России по столице.

Обвиняемые размещали в интернете объявления о возможности быстрого оформления займов. С клиентами они встречались на станциях метро и представлялись кредитными брокерами. После подписания поддельных договоров от лица несуществующей фирмы и получения аванса аферистки исчезали.

Установлена причастность родственниц к 23 преступным эпизодам. Всего они украли у доверившихся граждан 2,4 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд. Решения обвиняемые дожидаются под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве пожилой мужчина попался на удочку телефонных аферистов. Мужчина несколько месяцев отдавал им свои сбережения, спасая от «мошенников». В общей сложности пенсионер потерял 17 млн рублей.