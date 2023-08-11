Сергунина: Фестиваль исторических садов откроется в «Царицыне» 25 августа

Фото: Пресс-служба Царицыно

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила о проведении фестиваля исторических садов в музее-заповеднике «Царицыно». Москвичей и туристов приглашают сюда с 25 августа по 3 сентября. Площадкой для композиций из растений станут Воздушные сады, южнее Царицынских оранжерей.

«Впервые фестиваль прошел в “Царицыне” в 2018 году. Проекты всегда объединяет общая тема, будь то русская культура или традиции народов мира. В этот раз посетителей ждет 15 композиций, основанных на литературном наследии и фольклоре. Кроме того, будут работать лекторий и концертная площадка», — отметила Наталья Сергунина.

На фестивале свои работы покажут архитекторы и дизайнеры из Санкт-Петербурга, Воронежа, Кургана, Новосибирска и других городов, а также из Белоруссии. Они подготовили 10 проектов, которые были выбраны на конкурсе. Среди них - «Тайный сад третьей планеты». По названию сразу ясно, какое литературное произведение взяли за основу авторы композиции. Конечно, повесть Кира Булычева «Путешествие Алисы». Ещё одна композиция «На том берегу» отсылает к мифу древних славян о русалках.

Партнеры фестиваля подготовили три проекта. Инсталляцию «Дом воды и ветра» по мотивам легенды о великанше Неринге создали специалисты национального парка «Куршская коса». Ботанический сад МГУ покажет «Древо познания». История старинной усадьбы вдохновила ландшафтных дизайнеров музея-заповедника «Архангельское» на создание пространства «Вернувшийся пейзаж».

Два сада представит музей-заповедник «Царицыно». Один из них - «Когда цветет рожь». Его посвятили одному из самых интересных мест парка - Русалкиным воротам на Верхнем Царицынском пруду. Сад «Рагамала» напомнит о древнеиндийской рукописи «Бабур-наме». Ее сейчас можно увидеть на выставке в Большом дворце музея-заповедника.

Для посетителей лектория проведут открытые дискуссии, мастер-классы, встречи с интересными гостями, концерты джазовой и барочной музыки. Кроме того, можно будет побывать на экскурсии по ландшафтной экспозиции. На фестивале 26 августа проведут День комнатных растений. Сюда могут прийти все, у кого подоконники или балконы похожи на цветущие сады.

Площадки будут работать каждый день с 10.00 до 20.00. Вход свободный. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация на сайте музея-заповедника.