Очевидцы слышали взрыв в районе Карамышевской набережной в Москве, где упал дрон Фото: Иван МАКЕЕВ

Звук хлопка, похожий на взрыв, слышали очевидцы на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости. Прозвучал он в районе Карамышевской набережной. Ранее стало известно, что именно там упал беспилотник, сбитый ВС России.

Очевидцы рассказали, что в зданиях возле Карамышевской набережной затряслись окна, у машин сработали сигнализации. Виден дым. На место вызвали спасателей и скорую помощь.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву. Обломки ликвидированного дрона упали в районе Карамышевской набережной. Серьезных повреждений они не нанесли. Нет и пострадавших.

Рядом с местом падения обломков находятся Карамышевская ГЭС, городская больница №67 и станция метро Мневники.