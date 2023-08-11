Собянин: Акваторию Москвы-реки освободят от затонувших и незаконно отстаивающихся судов

Выделенные из бюджета средства позволят поднять из воды и отбуксировать затонувшие или незаконно простаивающие на воде суда. Фото: Иван МАКЕЕВ

Акваторию Москвы-реки очистят от затонувших и простаивающих судов. Столичные власти выделили грант на эти работы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Выделили грант на дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки. С 2011 года в акватории нашли и убрали больше 50 незаконных объектов, которые загромождали речное русло и были опасны для судоходства и экологии. Благодаря модернизации Московского НПЗ, городских и локальных очистных сооружений удалось улучшить качество воды: содержание аммонийного азота в нижнем течении реки сократилось на 70%, а содержание нефтепродуктов и металлов в центральной части города снизилось в два раза», - написал Сергей Собянин на официальном сайте мэра Москвы.

Выделенные из бюджета средства позволят поднять из воды и отбуксировать затонувшие или незаконно простаивающие на воде суда. Работы по экологической реабилитации Москвы-реки будут проведены в рамках программы возрождения регулярного речного судоходства.

«Такие работы планируется провести в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах. Всего на временное хранение в Южный речной порт и Бутаковский залив будет перемещено более 25 незаконно отстаивающихся судов, а также поднято со дна несколько затопленных объектов», - сообщил Сергей Собянин, добавив, что владельцам отбуксированных судов город предъявит счет с требованием компенсировать потраченные из бюджета деньги.

Глава столицы также рассказал о том, как приводятся в порядок берега Москвы-реки. Город благоустроил около 40 набережных протяженностью 65 километров. Сейчас примерно 33% береговой линии Москвы-реки превращены в комфортные и красивые прогулочные зоны.

Раньше гранитные набережные в центре столицы использовались в качестве дорог и были загружены транспортом. Гулять по ним было практически невозможно. Многочисленные пешеходные набережные были устаревшими, с изношенной инфраструктурой. Большая часть прибрежных территорий в нижнем течении Москвы-реки оставалась неблагоустроенной. Модернизация столичных берегов началась с Крымской набережной. В 2013 году она превратилась в пешеходную зону. Затем городские власти реконструировали Пушкинскую и Якиманскую набережные, ставшие одними из самых популярных маршрутов для прогулок.

«Возвращение набережных москвичам - одна из важнейших программ благоустройства, которую мы реализуем все последние годы. За это время удалось привести в порядок 40 набережных общей протяженностью свыше 65 км. Огромная работа - но в следующие пять лет предстоит сделать едва ли не больше», - отметил ранее Сергей Собянин.