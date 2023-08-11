Собянин рассказал об обновлении территории вокруг станции метро «Парк Победы»

Город создаёт инфраструктуру для удобной пересадки между метро «Парк Победы» и наземным городским транспортом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Основные технологические работы по благоустройству территории вокруг станции метро «Парк Победы» завершатся в сентябре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас здесь создается необходимая инфраструктура для комфортной пересадки пассажиров между метрополитеном и наземным городским транспортом.

«Создаем инфраструктуру для удобной пересадки пассажиров между метро и наземным городским транспортом. Сейчас идет обновление территории вокруг станции метро «Парк Победы». Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу. Технологическую часть закончим в сентябре», – написал Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

По словам мэра, уже благоустроена территория стоянки электробусов. Строители закончили работы по модернизации теплосети и привели площадку в порядок. Продолжается реконструкция начала улицы Барклая. На перекрестке улиц Неверовского и Генерала Ермолова сооружаются съезды, обновляются инженерные коммуникации и электросети. Здесь же будет оборудовано новое освещение и светофоры.

Транспортно-пересадочный узел «Парк Победы» объединит две линии столичного метро и наземный общественный транспорт. Будут построены торгово-развлекательный центр и три многофункциональные 35-этажные башни. В башнях планируется разместить жилые апартаменты общей площадью более 40,9 тысяч квадратных метров. Рядом появятся общественные пространства - небольшой променад, площадь с амфитеатром, аллея и детский парк. Для прогулки к метро и дальше к Кутузовскому проспекту строители возведут мост.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объемы строительства жилья по программе реновации в Москве будут увеличены в ближайшие годы. По словам главы города, в столице будет строится в 10 раз больше новых многоэтажек для переселенцев. Ежегодно будет вводится по 3–4 миллиона квадратных метров.

«Это потребует гигантского напряжения: и бюджета, и строительных мощностей, и организационных. Такую задачу мало кто решал», - отметил мэр.

Сейчас в столице построено уже 100 домов по реновации. Всего в рамках программы будет построено 40,2 миллионов квадратных метров жилья. Планируется, что в 2020-2024 годах в новые дома переселят 189 тысяч человек, в 2025-2028 годах - 368 тысяч горожан, в 2029-2032 годах - 424 тысячи человек.