Движение по Карамышевской набережной в Москве перекрыли после падения дрона Фото: Андрей МИРЕЙКО

Движение по Карамышевской набережной перекрыли после падения обломков беспилотника. Проехать нельзя от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Набережную перекрыли на время работы оперативных и экстренных служб. Движение в районе перекрытия не затруднено, отметили в дептрансе.

Напомним, утром 11 августа стало известно, что в районе Карамышевской набережной упали обломки беспилотника, сбитого ПВО. Дрон направлялся на город. Об его уничтожении сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Никто не пострадал. Нет и серьезных повреждений инфраструктуры. Близлежащая больница № 67 имени Ворохобова продолжает работать в штатном режиме.

Очевидцы сообщали, что слышали звук взрыва со стороны места падения беспилотника. Также в том районе шел дым.