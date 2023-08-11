Семь уголовных дел о мошенничестве завели против врача из поликлиники Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве задержали 39-летнего врача поликлиники на Ленинском проспекте. Мужчину подозревают в серии мошеннических действий. Медик за дополнительную плату лечил пациентов дешевыми лекарствами под видом дорогостоящих. Это не единственная схема обогащения, в которой оказался замешан доктор, рассказали в ГУ МВД России по столице

Некоторым пациентам врач предлагал приобрести дорогостоящие импортные медикаменты. Получив за них деньги, он «забывал» о своей части договора. Также медик занял у коллеги деньги, но долг возвращать не спешил.

В настоящее время известно о семерых потерпевших. Общая сумма причиненного им ущерба составила свыше 4 млн рублей.

Возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали 11 человек, похищавших криптовалюту у вкладчиков.