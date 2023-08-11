В московском метро рассказали, как обновляют пути

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Московское метро регулярно обновляется и модернизируется. Это необходимо, чтобы поездки проходили комфортно и оставались безопасными. При этом большинство работ проводят в ночные часы, пока подземка закрыта, чтобы не мешать пассажирам.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с начала года заменили рельсы более чем на 56 км путей. Ремонтные бригады уложили порядка 21 тысячи новых шпал.

— Своевременная замена путей повышает надежность инфраструктуры метро, снижает расходы на эксплуатацию поездов, способствует более плавному движению составов. Обеспечение безопасности и комфорта пассажиров — первоочередная задача, которую поставил Мэр Москвы Сергей Собянин, — отметил Ликсутов.

Также в этом году на Серпуховско-Тимирязевской (серая), Арбатско-Покровской (синяя), Замоскворецкой (зеленая) и Калининской (желтая) линиях меняли LVT-блоки. Аббревиатура переводится и расшифровывается как «пути с низким уровнем вибрации». Это бетонные блоки, на которые укладывают рельсы. Они снижают влияние вибрации на конструкции тоннелей, за счет чего повышается срок службы опор, а также уменьшают уровень шума от поездов. Всего сначала года заменили более восьми тысяч LVT-блоков.