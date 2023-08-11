Прокуратура Москвы призвала проверять достоверность информации в интернете Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Москвы призвала не поддаваться на провокации и проверять достоверность публикуемых в интернете сообщений о событиях и ЧП в столице. Также важно самим не распространять фейковую информацию — за это предусмотрено наказание.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, прокуратура Москвы непрерывно мониторит интернет-источники, в том числе публикующие информацию о событиях и происшествиях в столице. Периодически в социальных сетях и публичных каналах находят сообщения, не соответствующие действительности. Их распространяют люди, не убедившиеся в правдивости представленных фактов.

Прокуратура выявляет намеренные информационные вбросы, нацеленные на дестабилизацию обстановки в городе, искусственное формирование ложного общественного мнения о событиях и происшествия и создание негативного информационного воздействия на граждан. Авторов фейков привлекают к ответственности.

Однако горожанам и самим стоит фильтровать поступающую им информацию. В том числе не стоит распространять сообщения, которые опираются на неофициальные источники.

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