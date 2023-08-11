В прокуратуре напомнили об ответственности за распространение фейков о происшествиях в Москве

«Прокуратура Москвы осуществляет непрерывный мониторинг интернет-источников, в том числе публикующих информацию о событиях и происшествиях в столице. В социальных сетях и публичных каналах выявляются информация, содержащая недостоверные сведения, а также авторский контент, основанный лишь на субъективных суждениях его создателя, не располагающего проверенными данными об истинных причинах и условиях произошедшего. Зачастую такие сообщения распространяют граждане, не убедившись в их правдивости», – сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ведомство акцентировало, что прокурорские проверки в целом ряде случаев выявили умышленную недостоверность подобных информационных вбросов. Их распространение имеет цель дестабилизировать обстановку в городе и искусственно формировать ложное мнение о событиях и происшествиях. Фейки также имеют цель негативного информационного воздействия на людей.

«Прокуратура Москвы информирует об ответственности за указанную противоправную деятельность и рекомендует не поддаваться на такого рода провокации, проверять достоверность поступающей от ряда СМИ и интернет-ресурсов информации. Рекомендуем жителям столицы не распространять в публичном пространстве непроверенную информацию и визуальные материалы, которые могут вызвать неоднозначное восприятие у общества», – отметили в пресс-службе.

Законодательством нашей страны, предостерегла прокуратура, предусмотрена ответственность, за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, которые представляют угрозу жизни и безопасности граждан, а также за разглашение данных предварительного расследования.

Прокуратура обратилась к средствам массовой информации, интернет-ресурсам и гражданам с просьбой о бдительности при публичном распространении подобных сведений. Для таких публикаций следует руководствоваться официальными источниками либо обращаться за комментариями в профильные ведомства.