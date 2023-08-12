Вильфанд предупредил о возвращении 30-градусной жары в Москву с 15 августа

Воздух будет прогреваться до плюс 29-31 градуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москву на следующей неделе вернется знойная погода. Пик жары придется на четверг и пятницу – воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на научного Руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, потепление начнется со вторника, 15 августа. В начале неделе в столице будет комфортно, солнечно, обойдется без дождей. Столбики термометров будут показывать плюс 23-29 градусов. Однако в четверг и пятницу в Москву придет аномальная жара.

Вильфанд добавил: суббота, 12 августа, окажется дождливой, в воскресенье и понедельник атмосферных осадков будет мало, но местами пройдут кратковременные дожди.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Тишковец спрогнозировал аномальную жару в Москве на следующей неделе. Днем температура воздуха будет прогреваться до плюс 30-33 градусов., что на десять градусов выше нормы климата.