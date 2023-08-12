Дождь с грозой и до +25 градусов ожидаются в Москве 12 августа

В Москве в субботу будет дождливо Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в субботу, 12 августа, прогнозируется облачная погода и дождь. Местами прогремят грозы. Днем температура воздуха составит плюс 23-25 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, при грозе – до 17 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится – до 750 мм ртутного столба, что выше нормы.

В ночь на воскресенье в столице сохранится дождливая погода. Столбики термометров покажут плюс 16-18 градусов. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Днем 13 августа местами будет идти кратковременный дождь. Воздух прогреется до плюс 22-24 градусов.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Вильфанд предупредил москвичей о возвращении 30-градусной жары на следующей неделе.