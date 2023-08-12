Нутрициолог Андрейчук перечислила основные причины потери коллагена

Недостаток коллагена может привести к появлению морщин и потере упругости кожи Фото: Shutterstock

Недостаток коллагена в организме может быть связан не только возрастом, но и с другими факторами – недосыпом, стрессом, плохим питанием, дефицитом витамина С и длительным пребыванием на солнце, сообщает «Москва 24» со ссылкой на нутрициолога Ольгу Андрейчук.

«Производство коллагена может снизиться из-за плохого питания, приводящего к недостатку аминокислот, цинка и меди. А еще для синтеза коллагена необходим витамин С», - пояснила она.

Также эксперт добавила, что еще один «враг» коллагена – это солнце. Ультрафиолетовые лучи разрушают коллагеновые волокна и приводят к пигментации и появлению морщин.

По словам специалистки, недостаток коллагена может привести к появлению морщин и потере упругости кожи. Чтобы поддержать естественную выработку коллагена, эксперт рекомендует правильно питаться и включать в рацион продукты, богатые аминокислотами и витамином С, например, мясо, рыбу, бобовые, орехи, яйца, овощи и фрукты. Также важно регулярно заниматься спортом.

Ранее KP.RU писал, что психиатр Костюк призвал начинать профилактику «старческой депрессии» с 50 лет.