«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы 12 августа

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается гроза Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе в субботу, 12 августа, из-за грозы. Также в столице и по области действует предупреждение о сильном ветре – в непогоду порывы могут достигать 17 метров в секунду, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Так, уточняется, что предупреждение о грозе действует до 21:00, а о ветре - до 18:00 12 августа.

Кроме того, в столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за высокой пожароопасности. Период предупреждения – до 22:00 12 августа. «Местами высокая пожарная опасность (4 класс)», — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в субботу ожидается дождь с грозой. Днем температура воздуха составит плюс 23-25 градусов.