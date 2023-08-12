Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем физкультурника

Собянин поздравил москвичей с Днем физкультурника и столетием столичного спорта
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем физкультурника и столетием столичного спорта.
«Хочу поздравить всех москвичей, занимающихся спортом, с этим замечательным праздником. Вы – настоящие герои, которые каждый день тренируются, совершенствуются и достигают новых вершин», - написал он в своем личном блоге.
Глава города отметил, что спорт – это не просто здоровье и красивая фигура, но и сила воли, дисциплина, командный дух. Собянин поблагодарил столичных тренеров за их работу и пожелал горожанам крепкого здоровья и достижения новых спортивных высот.
Ранее KP.RU писал, что Собянин наградил победителей московского конкурса лучших строительных проектов 2022 года. Лучшим проектом 2022 года признали Большую кольцевую линию метро (БКЛ).