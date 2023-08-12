Собянин: Парку Горького в Москве исполнилось 95 лет

Парк Горького любимое место отдыха целых поколений москвичей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что Парку Горького в этом году исполняется 95 лет. Его открыли 12 августа 1928 года, написал глава города в своем личном блоге.

«Это настоящая легенда, любимое место отдыха целых поколений москвичей и гостей города», - отметил Собянин.

Он отметил, что Парк Горького пережил Великую Отечественную войну, но чуть не утратил свое наследие в 90-е, когда превратился в парк аттракционов. В 2011 году началась масштабная реконструкция парка: специалисты убрали устаревшие аттракционы, проложили прогулочные аллеи и площадки, разбили газоны и цветники.

Сегодня Парк Горького продолжает расти и развиваться, привлекая к себе множество посетителей. Гости могут гулять, заниматься спортом, любоваться природой, исследовать архитектуру и даже наблюдать за звездами. Для посетителей регулярно готовят просветительские, музыкальные, спортивные мероприятия.

Ранее KP.RU писал, что 12 августа Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем физкультурника и со столетием столичного спорта.