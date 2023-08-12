Тонувшего мужчину спасли на Большом пруду в Москве

В Москве на Большом пруду спасли мужчину. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В Москве на Большом пруду спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину, сообщили в официальном телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Так, вечером в пятницу, 11 августа, спасатели заметили отдыхающего, который прыгнул с берега в воду, но так и не появился на поверхности. Они прибыли к месту происшествия и вытащили мужчину из воды, а затем привезли его на станцию. Там москвичу оказали первую помощь.

После осмотра мужчину передали наряду полиции. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 13-летний подросток утонул в пожарном пруду в Подмосковье. Несчастный случай произошел в деревне Козино. По факту случившегося организовали проверку.