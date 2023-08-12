Синоптик Ильин спрогнозировал дождливые выходные в Москве

Московичей предупредили о грозе в выходные Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москву в выходные придет похолодание, пройдут дожди с грозами, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на синоптика Александра Ильина.

«В выходные москвичей ждет очередная волна похолодания», - предупредил специалист.

По его словам, в субботу, 12 августа, температура воздуха составит плюс 23 градуса, а в воскресенье столбики термометров покажут плюс 24 градуса. Ночные температуры будут колебаться в пределах плюс 16-21 градуса.

Ильин добавил, что погода в столичном регионе будет определяться влиянием циклона с запада и холодными атмосферными фронтами. В городе в выходные будет ветрено – порывы временами будут достигать 17 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы и сильного ветра 12 августа. Аналогичное предупреждение будет действовать и по области.