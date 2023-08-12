До четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве 12 августа

В Москве начался дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 13 августа выпадет до четверти месячной нормы осадков, предупредили в телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

Сейчас в городе уже идет дождь, местами сильный. Возможны порывы ветра до 14 м/с. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются до 18:00. Дождь закончится утром в воскресенье.

На столичных улицах дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Горожане могут сообщать о скоплениях воды в диспетчерскую службу или аккаунт ГУП «Мосводосток» во «Вконтакте». Все заявки обрабатывают оперативно.

Во время непогоды горожан просят быть внимательными и осторожными, обходить шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режем и дистанцию.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Ильин спрогнозировал дождливые выходные в Москве. Днем температура воздуха составит около плюс 23-24 градусов.