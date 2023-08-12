В Москве 300 бригад дежурят на улицах из-за дождя

Дождь будет идти в столице до утра воскресенья Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве из-за непогоды на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», сообщили в телеграм-канале КГХ.

По прогнозам синоптиков, дождь будет идти в столице до утра воскресенья, 13 августа. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Временами порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Москвичи могут сообщать о временных скоплениях воды, позвонив в диспетчерские службы или написав в аккаунт «Мосводостока» во «Вконтакте». Все заявки обрабатывают и оперативно выполняют.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», - добавили в КГХ.

Ранее KP.RU писал, что в Москву на следующей неделе вернется аномальная жара. Температура воздуха составит около плюс 30-33 градусов, что на десять градусов выше климатической нормы.