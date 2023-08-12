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НовостиОбщество12 августа 2023 15:23

В Москве спасли кота Маркиза, просидевшего на дереве три дня

За спасательной операцией наблюдал весь двор
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Животное сняли с дерева . Фото: телеграм-канал "СпасРезерв"

Животное сняли с дерева . Фото: телеграм-канал "СпасРезерв"

В Москве спасатели помогли серому коту Маркизу, просидевшему на дереве трое суток. Животное сняли с ветки, кот не пострадал, сообщили в телеграм-канале «СпасРезерв».

Инцидент произошел в субботу, 12 августа, на улице Кубинка. Спасатель поднялся к коту по трехколенной лестнице. Животное не сопротивлялось: кот доверился мужчине и сам пошел в руки. После этого питомца передали хозяйке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. За спасательной операцией наблюдал весь двор.

Ранее KP.RU писал, что в Московском зоопарке родились три детеныша джейранов - парнокопытные из рода газелей. В дикой природе насчитывается всего около 50 тысяч взрослых особей. Животные уже немного окрепли, пока они живут с мамами в отдельном вольере.