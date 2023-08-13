Дождь с грозой и до +24 градусов ожидаются в Москве 13 августа

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в воскресенье, 13 августа, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет дождь, прогремят грозы. Днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба, что около нормы. В городе будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе – до 15 метров в секунду.

В ночь на понедельник в столице будет пасмурно, пройдут небольшие дожди, местами умеренные. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут плюс 15-17 градусов. Днем 14 августа в Москве вновь пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 22-24 градуса.

Ранее KP.RU писал, что Вильфанд предупредил о возвращении 30-градусной жары в Москву с 15 августа. Пик жары придется на четверг и пятницу.