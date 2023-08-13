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НовостиПроисшествия13 августа 2023 5:54

Один человек погиб при пожаре в Картмазово в Новой Москве

Еще два человека пострадали
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Новой Москве загорелись два частных дома

В Новой Москве загорелись два частных дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новой Москве произошел крупный пожар в частных домах. В результате ЧП пострадали два человека, еще один погиб, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании в деревне Картмазово поступило в экстренные службы в воскресенье, 13 августа, в 04:19. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Специалисты установили, что огонь охватил два частных дома. Возгорание ликвидировали через три часа – в 07:31. Погиб один человек, еще два пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной возгорания. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 9 августа в Сергиевом Посаде в ангаре с пиротехникой произошел мощный взрыв. Пострадали более 60 человек, погибла женщина, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.