Сергей Собянин поздравил московских строителей с профессиональным праздником

В России 13 августа отмечается День строителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных строителей с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за создание неповторимого облика города.

«Этот день особенный, ведь именно благодаря вашему труду растет и преображается наша гордая столица. Вы — настоящие герои, создающие неповторимый облик Москвы», - написал глава города в своем личном блоге.

Собянин отметил, что руки строителей возводят дома, мосты, дороги и важные объекты социальной структуры. Он выразил благородность градостроителям за ответственность, самоотверженность и преданность делу, а также пожелал им здоровья, успехов, новых проектов и достижений.

Напомним, в России 13 августа отмечается День строителя.

Ранее KP.RU писал, что 12 августа Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем физкультурника и со столетием столичного спорта.