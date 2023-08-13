Метеоролог Вильфанд: в середине августа в Москве повысится атмосферное давление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о повышении атмосферного давления в столичном регионе с новой рабочей недели.

С понедельника погода будет держать тот режим, который сформировался в воскресенье, днем будет тепло, до 22-24 градусов со знаком плюс, а ночами температура понизится до 13 -15 тепла.

- Облачно и кратковременный дождь. Кратковременные дожди прогнозируются и в Москве, и в Подмосковье, — рассказал Вильфанд RT.

Ко вторнику температура начнет меняться, станет теплее, но при этом начнет повышаться атмосферное давление. За счет этого облачность отступит, будет больше солнца.

- В среду еще на градус выше +24...+29 °С и переменная облачность без осадков, — добавил синоптик.

А максимальные значения будут в четверг, к 17 августа. С этого момента установится жара в 30 градусов в Москве, а в Московской области – до 31 градуса. Не исключены кратковременные осадки.

- В четверг и пятницу температура будет выше нормы на пять-шесть градусов, — заключил Вильфанд.

В южных регионах России в ближайшую неделю будет очень жарко — до +39 градусов. Жара накроет Ставропольский край, Волгоградскую и Астраханскую области, Калмыкию и все республики Северного Кавказа, передает телеканал "360".

Дождливая погода ожидает Ленинградскую, Омскую, Томскую, Новгородскую области, а также Краснодарский край и ряд других регионов, сообщает газета "Известия".