Синоптик Позднякова: новый пик жары ожидается в Москве в конце недели

Ночью температура в столице будет держаться на уровне +22 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В столицу к концу недели вернется жаркая погода. Температурный пик придется на четверг: воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

По словам специалистки, ночью 17 августа столбики термометров покажут до 22 градусов тепла, а днем – до плюс 32 градусов. В городе будет дуть западный ветер, умеренный. Обойдется без дождей.

При этом в выходные – 19 и 20 августа – в столице будет тепло, но пасмурно, местами пройдут дожди. Несмотря на атмосферные осадки, днем воздух прогреется до плюс 31-33 градусов. Ночью температура воздуха составит около +22 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в середине августа в Москве повысится атмосферное давление. Из-за этого в городе будет солнечно и довольно жарко.