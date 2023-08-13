Купальный сезон продолжится в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе продолжится купальный сезон Фото: Оксана ЗУЙКОВА

В Москве на следующей неделе продолжится купальный сезон. В водоемах температура воды составит около плюс 19-22 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Лето будет уверенно держать позиции и увеличит положительное отклонение температуры всего сезона на 0,5-1 градус. При этом купальный сезон продолжится», - отметил синоптик.

По его словам, аномальная жара вновь вернется в Москву в ближайшие дни. Температурный пик придется на четверг – столбики термометров покажут плюс 32 градуса.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в воскресенье 13 августа ожидается дождь с грозой. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 22-24 градуса.