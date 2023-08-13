Тишковец предупредил о жаре до +32 градусов в Москве 17 августа

К концу рабочей недели жара усилится и выйдет на пик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следующая неделя в Москве обещает быть теплой. В понедельник пройдут дожди, а уже в четверг, 17 августа, столбики термометров достигнут пика и покажут +32 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, в этом году августа станет самым теплым из всех летних месяцев. Среднемесячная температура превысит показатели в 3,6 градуса.

Тишковец добавил: рабочая неделя в Москве начнется с неустойчивой погоды: пройдут дожди, а температура воздуха составит лишь +19-24 градуса. Со вторника в городе начнется потепление – воздух прогреется до +22-27 градусов, уже к среде столицу накроет новая волна аномальной жары.

«К концу рабочей недели жара усилится, и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты», - отметил метеоролог.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на следующей неделе продолжится купальный сезон. Температура воды в столичных водоемах составит +19-22 градуса.