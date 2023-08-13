Лисят заметили на природных территориях Москвы

Лисьи семьи заметили в природно-исторических парках «Останкино», «Кузьминки-Люблино», «Измайлово» и других. Фото: Мосприрода

В природном заповеднике «Битцевский лес» специалисты Мосприроды обнаружили лисят. Животным примерно три месяца. Они уже покидают свою нору, исследуют окружающую местность и самостоятельно охотятся, сообщил на сайте mos.ru.

Кроме того, лисьи семье также заметили на других природных территориях столицы – в парках Останкино, Кузьминки-Люблино, Измайлово, заказниках «Теплый Стан», «Тропаревский». Присутствие этих хищников указывает на здоровую экосистему в городе.

По словам экспертов, лисята рождаются полностью беспомощными, неспособными видеть и ходить. Но через две недели маленькие хищники уже бегают и пытаются есть твердую пищу.

Лисы на природных зонах Москвы в основном красные или желтые. Обычно у лисы ярко-красная спина, белый живот и темные лапы. Лисята же рождаются темно-бурыми, почти как волчата.

При встрече с лисятами горожан просят не подходить к ним слишком близко, не фотографировать их, не подкармливать. Лучше всего наблюдать за лисами на расстоянии.

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