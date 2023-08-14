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НовостиОбщество14 августа 2023 5:35

Пасмурную погоду с кратковременным дождем прогнозируют в Москве 14 августа

Днем воздух прогреется до +22-24 градусов
Мила ГЕНЬ
Пасмурную погоду с кратковременным дождем прогнозируют в Москве 14 августа

Пасмурную погоду с кратковременным дождем прогнозируют в Москве 14 августа

Фото: Архив "КП"

В понедельник, 14 августа, в Москве прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В течение суток ожидаются осадки в виде дождя, сообщает Гидрометцентр России.

В дневное время дождь будет кратковременным. При этом температура воздуха окажется на уровне 22-24 градусов со знаком «плюс». Ветер будет западный, его скорость составит 6-11 метров в секунду.

К вечеру облака станут чаще рассеиваться, дождь останется только в Подмосковье, где будет идти местами и небольшой. К западному направлению ветра добавится северо-западное, скорость останется прежней. Воздух остынет до 15-17 градусов выше нуля.

В течение суток атмосферное давление будет расти от нормальных 749 до слегка завышенных 751 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что потепление в столице начнется 15 августа, а 17 числа придет 32-градусная жара.