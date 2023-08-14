На площадке МУФ в «Лужниках» проведут квиз о столичной промышленности

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В столице продолжается Московский урбанистический форум (МУФ). На одной из его площадок - в спортивном комплексе «Лужники» - состоится интеллектуально-развлекательная игра. Ее посвятили промышленности Москвы. Участниками квиза 19 августа могут стать как жители столицы, так и гости города. На игру уже можно зарегистрироваться. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, всего проведут четыре очных и одну онлайн-игру.

«Победить участникам помогут находчивость, логика и знание фактов о деятельности заводов и фабрик города, - отметил глава ведомства. - Подобные мероприятия – отличный повод весело провести время с близкими людьми, расширить кругозор и найти новые знакомства».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

По его словам, для участия допускаются группы до шести человек. В течение одной игры будет пять раундов по полтора часа. Командам предстоит ответить в целом примерно на 120 вопросов. К примеру, назвать установленные в столице памятники в часть фабрик и заводов Москвы, перечислить литераторов, создававших свои произведения о промышленности, или вспомнить, что общего у отечественной киноиндустрии с днем московской промышленности. А еще нужно будет сопоставить предприятие с выпускаемыми на нем изделиями. В их числе, например, пряники, неваляшки, конфеты «Москвичка», парашюты и другая известная многим жителям продукция. Тех, кто займёт три первых места, наградят памятными призами.

Заявки от желающих участвовать в квизе принимаются на сайте проекта «Открой#Моспром». Там же опубликовано расписание игр.