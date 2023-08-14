Москвичи за полгода купили у города на торгах 44 участка под коммерческие площади и частную недвижимость

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о покупке и аренде земли жителями на городских торгах в этом году. Желающие могут использовать участки для возведения частных домов, магазинов, домов быта, кафе, ресторанов и других сооружений, необходимых для развития инфраструктуры.

«За полгода в столице было реализовано 44 земельных участка общей площадью более семи гектаров, - отметил заммэра. - На них появится около 43 тысяч квадратных метров коммерческих площадей и свыше 19 тысяч квадратных метров частной жилой недвижимости».

Больше всего участков город предлагал на торгах в Новой Москве - 40 лотов. За ним идет Восточный округ - два лота. В Западном округе и Зеленограде - по одному участку. На них претендовали примерно 450 горожан, представителей бизнеса и инвесторов. Как уточнил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, в основном земля требовалась для сооружения частных домов - 37 участков.

«Они же стали самыми востребованными среди жителей, - добавил глава ведомства. - В среднем за один лот конкурировали 11 претендентов».

По его словам, лидером по числу претендентов оказался участок площадью около 1,5 тысячи квадратных метров в Новомосковском округе. За него на торгах боролись аж 56 участников!

Москва – город, развивающий предпринимательство. Напомним, город предлагает на аукционах разное имущество через Инвестиционный портал Москвы. Подробности можно узнать в разделе «Имущество от города» - фотографии объектов, документация по лотам, условия продажи или аренды. Среди лотов - нестационарные торговые объекты, нежилые здания и помещения под ведение бизнеса, земельные участки под разные цели. Потом по этим адресам начинают работать, например, салоны красоты, магазины, образовательные и спортивные учреждения, мастерские по ремонту, то есть все, что развивает инфраструктуру города.