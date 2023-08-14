В Можайске пьяная женщина зарезала собственного мужа Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Можайске 55-летней местной жительнице предъявили обвинение в убийстве супруга. Женщина зарезала 56-летнего мужа во время ссоры, рассказали в Следственном комитете России по Московской области.

Конфликт на бытовой почве между супругами произошел 11 августа 2023 года. Женщина, которая была в состоянии алкогольного опьянения, схватила ножа и неоднократно ударила им в область грудной клетки мужа. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. Назначены необходимые экспертизы.

Обвиняемая признала свою вину и рассказала об обстоятельствах убийства. В ближайшее время следствие будет просить суд об избрании меры пресечения для фигурантки в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU рассказывал, что на юге Москвы 35-летняя женщина ударом ножа в шею убила своего сожителя.