В Москве задержали водителя, который попытался дать взятку инспектору ДПС Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники ГИБДД на улице Подольских Курсантов в Москве остановили для проверки документов иномарку, за рулем которой находился 34-летний приезжий. При себе у него не оказалось страхового полиса ОСАГО, из-за чего инспекторы пригласили мужчину в служебный автомобиль для составления протокола. Там иностранец попытался дать взятку, за что был задержан. О произошедшем рассказали в ГУ МВД России по столице.

Когда мужчина предлогал денежное вознаграждение за не составление протокола, его предупреждали об ответственности за это преступлений. Тот все же положил 5 тысяч рублей в карман передней пассажирской двери служебной машины. О случившемся сотрудник полиции незамедлительно сообщил в дежурную часть и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу.

Мужчину задержали. Помимо привлечения к административной ответственности за отсутствие страховки, также возбуждено уголовное дело о попытке дачи взятки должностному лицу. Пока что нарушителя отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался дать взятку инспекторам ГИБДД на юго-востоке Москвы.