Q-грейдер Владимирова: черный кофе защищает от кариеса

Q-грейдер Владимирова: у любителей кофе более здоровые зубы Фото: Shutterstock

Q-грейдер (профессиональный оценщик кофейных зерен) американского Института качества кофе Полина Владимирова рассказала, что кофе помогает избежать появления кариеса. Как рассказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье Сегодня», пользу приносят только напитки без сахара и сиропов.

В чистом черном кофе — без добавления молока и других ингредиентов —, содержатся полифенолы и антиоксиданты, которые уничтожают бактерии. Именно поэтому любители этого напитка реже страдают от кариеса.

Однако важно помнить, что чрезмерное употребление кофе может негативно сказаться на качестве эмали зубов. Но пугаться не стоит — чтобы напиток принес вред, нужно пить его в огромных количествах.

Ранее KP.RU писал, что врач-терапевт перечислил напитки, лучше всего утоляющие жажду. После чистой воды в списке оказались чай и квас, а также комбуча.