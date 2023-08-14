Московские полицейские задержали мужчину, 20 лет назад убившего автомобилиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 20 лет назад. Мужчина вместе с сообщником напали на автомобилиста, который согласился их подвезти. Второй участник преступления уже отбыл наказание, рассказали в ГУ МВД России.

В октябре 2002 года на Коровинском шоссе города Москвы двое мужчин остановили попутную машину и попросили водителя за вознаграждение отвезти их в автомастерскую на Дмитровском шоссе и обратно. На обратном пути один из пассажиров попросил хозяина автомобиля остановиться и ненадолго вышел из салона. Когда он вернулся, подал приятелю условный знак. Тот с заднего сидения накинул на шею водителя веревку и начал душить. В это время сообщник несколько раз ударил жертву ножом в грудь.

Мужчине удалось вырваться, но его догнали и еще раз ударили ножом. После этого злоумышленники сели в машину и сбежали. Раненый мужчина вышел к дороге, где его заметил проезжавший мимо водитель. Он вызвал полицию и скорую, но в больнице пострадавший скончался.

Одного из злоумышленников задержали в 2003 году. Он уже отбыл наказание за разбойное нападение и убийство. А вот сообщника удалось поймать только спустя 20 лет. Его задержали в Мытищах и заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве двое мужчин спровоцировали ДТП и ограбили водителя.