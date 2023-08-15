Пробки до 7 баллов ожидаются в Москве вечером 15 августа Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве вечером 15 августа ожидаются семибалльные пробки. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и на вылетных магистралях в сторону области. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Причиной заторов могут стать мелкие аварии и строительные работы. Так, дорожники трудятся на 14, 27, 32 и 85 км МКАД. Также строительные работы ведутся на проспекте Мира, дом 198, Волгоградском проспекте, ТТК, в Кутузовскои тоннеле и других участках.

Во время час пика горожанам советуют пользоваться общественным транспортом.

Ранее KP.RU писал, что масштабное обновление ждет территории около станций «Алабушево», «Крюково» и «Малино». В том числе, запланированы работы по реконструкции дорог.