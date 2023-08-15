В московском метро мужчина подсмотрел пароль от телефона, выхватил его и убежал Фото: Татьяна Коркина

На станции метро «Нагатинская» в Москве мужчина выхватил у пассажира телефон прямо во время разговора. Выяснилось, что он подсмотрел пароль от гаджета и решил его украсть, чтобы продать. О произошедшем рассказали в прокуратуре столицы.

Схватив чужую вещь стоимостью 50 тыс. рублей пассажир убежал. Камеры зафиксировали преступление и помогли правоохранителям установить личность грабителя. Вскоре его задержали. Злоумышленником оказался 20-летний ранее судимый парень.

Он рассказал, что пин-код от телефона он подсмотрел прямо в вагоне метро во время разговора с пострадавшим. После того, как он сбежал вместе с гаджетом, мужчина сбросил все настройки и продал его за 4 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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