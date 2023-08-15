Более 4 кг наркотиков изъяли у жителя Москвы Фото: ГУ МВД России по Москве

Свыше 4 кг порошка с наркотиком изъяли полицейские Северного округа Москвы у местного жителя. 50-летний мужчина планировал сбыть запрещенные вещества с помощью тайников-закладок, рассказали в ГУ МВД России по столице.

При задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере с собой у него ничего не оказалось. Однако наводка не оказалась ложной: дома на улице Молодцова, а также в гаражном боксе в Полярном проезде у мужчины нашли две стеклянные колбы с остатками неизвестного вещества, электронные весы и свертки с порошком. Общая масса вещества, который оказался N-метилэфедроном, превышала 4 кг.

По версии полиции, наркотик подозреваемый планировал реализовать на территории Московской области с помощью тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ в крупном размере. Фигуранта отправили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что полицейские оперативно задержали сбежавшего из-под стражи наркоторговца. Мужчина выпрыгнул в окно второго этажа больницы, куда его привезли на обследование из-за плохого самочувствия.