Риэлтор Дряннова: самые дешевые квартиры в Москве арендуют в Бирюлеве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Риэлтор Юлия Дряннова назвала самые доступные в аренду квартиры, которые традиционно находятся на окраинах Москвы.

Бюджетными районами оказались Западное Бирюлево, Капотня и Некрасовка.Там средняя месячная ставка аренды квартиры - 32-35 тысяч рублей. В границах старой Москвы квартиры находятся в диапазоне 32-35 тыс. рублей, при этом средняя ставка по Москве в 50-55 тыс.рублей.

Можно снять квартиру и дешевле, за 20-25 тысяч рублей в месяц. Но это будет «бабушкин» вариант в старом жилом фонде со старым ремонтом, древней мебелью и техникой.

Самое бюджетное по стоимости жилье находится в районах Лосиноостровский, Ярославский, Северное Измайлово, Южное Бутово, Молжаниновский.

- Напротив, самые дорогие квартиры в столице традиционно сдаются в Центральном административном округе. В лидерах по этому показателю Арбат, Хамовники, Тверской, Пресненский, Мещанский районы. Здесь средняя величина месячной ставки аренды находится в диапазоне от 185 до 250 тысяч рублей, – рассказала Дряннова РИАМО.

Ранее, депутат Госдумы, замглавы комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин возмутился ростом цен на недвижимость. В беседе с «Царьградом» назвал застройщиков "позолоченной ордой".

Тем временем, стоимость аренды жилья в России в августе выросла на фоне усиления сезонного спроса и сокращения предложения, приближаясь к традиционным сезонным максимумам, пишет Газета.Ru.