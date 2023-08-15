В 2023 году участниками проекта «Открой#Моспром» стали уже около трех миллионов человек

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Проект «Открой#Моспром» расширяет свою аудиторию. Напомним, в этом году ему исполнилось пять лет. Желающие посещают заводы и фабрики столицы, узнают много интересного о московской промышленности. Очередной сезон стартовал в марте этого года. По случаю юбилея подготовлена насыщенная программа экскурсий - каждый месяц и в течение двух-трех недель.

«С марта по июль 2023 года около трех миллионов человек приняли участие в различных форматах проекта, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - За это время участники побывали на 124 фабриках и заводах столицы».

По его словам, гости посетили примерно 760 экскурсий и около 280 мастер-классов. Например, они увидели, как делают чипсы в цехах «Московского картофеля», подъемные механизмы - на лифтостроительных заводах «Мослифт» и ЩЛЗ, автокомпоненты - на «Альфа Автоматив Техноложиз», лазерные установки - на предприятии «Лассард», системы управления движением поездов - на заводе «Элтеза».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отмечает постоянный повышенный спрос среди участников проекта к онлайн-экскурсиям. В этом году зрители посмотрели уже пять серий с виртуальными прогулками по городским фабрикам и заводам.

«В их числе производитель сверхкрупногабаритных модулей квартир «МонАрх», завод конвейерного оборудования «Траяна», фирма по производству регулирующих и отсечных клапанов пневматических приводов «ЛГ-Автоматика» и другие высокотехнологичные предприятия», – уточнил глава ведомства.

В Москве активно развивается направление промышленного туризма. С 2019 года реализуется проект «Открой#Моспром», в рамках которого гости и жители столицы знакомятся с работой промышленных предприятий города. Значимость проекта подтверждают награды: «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России», «Регион-наставник по промышленному туризму» и другие. В проекте представлено 10 направлений. В их числе очные и онлайн-экскурсии, виртуальные туры с участием артистов и спортсменов, квизы, фотовыставки и интерактивные экспозиции, концерты на промплощадках и многое другое.