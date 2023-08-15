За прошедшую неделю в Москве выявили 787 случаев заболевания коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве за прошедшую неделю, с 7 по 13 августа, диагноз коронавирус поставили 787 людям. По сравнению с предыдущей неделей, количество положительных тестов немного выросло — с 701. Данные предоставил федеральный портал статистики стопкоронавирус.рф.

Растет и количество госпитализаций — за прошедшую неделю стационарная помощь понадобилась 351 москвичу. Спасти не смогли 28 пациентов с коронавирусом — этот показатель также оказался выше, чем неделей ранее.

Выросло и число выздоровевших граждан. С 7 по 13 августа с медицинского учета сняты 724 человека.

За все время с начала пандемии в Москве зарегистрировали 3 527 262 заболевших Covid-19. 3 341 707 из них успешно справились с вирусом, 49198 скончались, не смотря на все усилия врачей.

Ранее ВОЗ предупредила о росте заболеваемости коронавирусом в мире из-за нового штамма. При этом эксперты напомнили, что существующие вакцины защищают от тяжелого течения болезни.