В Москве выявили сразу два случая поддельных документов у мигрантов
Фото: Иван ВИСЛОВ
Сотрудники полиции в разное время проверили документы двух иностранцев на улицах Алябьева и Василисы Кожиной Москвы. Оба предоставили фиктивные бланки уведомления о пребывании на территории России, рассказали в ГУ МВД России по столице.
Эксперт подтвердил, что документы были поддельными. Так, оттиск печати на бланках не совпал с предоставленными образцами штампов соответствующего органа.
Полиция считает, что задержанные 30-летняя женщина и 31-летний мужчина приобрели подложные формы в Москве у неизвестных лиц. Их ищут.
Возбуждены уголовные дела за использование поддельных государственных документов. Нарушителей пока что отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее KP.RU рассказывал, что в столице двое мигрантов избили полицейского у входа в кафе. Выяснилось, что молодые люди находились в России с нарушениями требований миграционного законодательства.