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НовостиОбщество15 августа 2023 14:10

В Москве выявили сразу два случая поддельных документов у мигрантов

Мужчина и женщина предоставили липовые документы на проверку полицейским
Мила ГЕНЬ
В Москве выявили сразу два случая поддельных документов у мигрантов

В Москве выявили сразу два случая поддельных документов у мигрантов

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники полиции в разное время проверили документы двух иностранцев на улицах Алябьева и Василисы Кожиной Москвы. Оба предоставили фиктивные бланки уведомления о пребывании на территории России, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Эксперт подтвердил, что документы были поддельными. Так, оттиск печати на бланках не совпал с предоставленными образцами штампов соответствующего органа.

Полиция считает, что задержанные 30-летняя женщина и 31-летний мужчина приобрели подложные формы в Москве у неизвестных лиц. Их ищут.

Возбуждены уголовные дела за использование поддельных государственных документов. Нарушителей пока что отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU рассказывал, что в столице двое мигрантов избили полицейского у входа в кафе. Выяснилось, что молодые люди находились в России с нарушениями требований миграционного законодательства.