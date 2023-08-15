Собянин: Москва – мировой лидер по числу проектов улучшения городской среды

Один из самых красивых фестивалей столицы - «Сады и люди» - ежегодно проходит на ВДНХ. Фото: Андрей АБРАМОВ

Москва является мировым лидером по числу проектов улучшения городской среды, отметил Сергей Собянин во время встречи с единомышленниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке. По словам кандидата в мэры города, за последние годы в столице возникли новые традиции общения и проведения досуга.

«За эти годы возникли новые традиции общения горожан, участие в фестивалях. Наши фестивали привлекают астрономическую цифру, 65 миллионов человек в год, гостей и жителей столицы. Мы стали чувствовать, что это наш город», – подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, москвичи все больше времени проводят в городе. Сегодняшние жители столицы не понимают, как можно сидеть дома, когда Москва так активно живет и развивается.

«Зима в Москве стала не менее активным периодом, чем лето. Это и лыжные трассы, парки, множество катков с искусственным льдом», – добавил Сергей Собянин.

На встречу с кандидатом в мэры в общественный штаб поддержки на Покровке пришли деятели культуры, артисты, журналисты, врачи, спортсмены, бизнесмены и руководители городских предприятий, представители партии «Единая Россия», общественные активисты. Сергей Собянин рассказал своим сторонникам о планах по развитию Москвы. По его словам, город будет продолжать активный курс развития во всех сферах жизни.

За последние годы столица значительно увеличила промышленное производство – почти вдвое. В экономику Москвы каждый год инвестируется около 5,9 триллиона рублей. В городе построено 119 миллионов квадратных метров недвижимости. Активно реализуется программа реновации, благодаря которой почти миллион москвичей переедут из старых домов в новые многоэтажки. В городе проложено почти 1,2 тысячи километров новых дорог, открылись 109 станций метро.

Штаб общественной поддержки Сергея Собянина на улице Покровка открылся 10 июля. Каждый день сюда приходят около 100 москвичей. Люди вносят свои предложения и замечания, задают вопросы. В основном инициативы посетителей касаются развития городского хозяйства, улучшения работы общественного транспорта, социального обеспечения горожан, работы учреждений здравоохранения, образования, строительства и благоустройства.

Напомним, голосование за нового мэра столицы пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года. Отдать свой голос можно будет в любой из назначенных дней – и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Проголосовать на выборах мэра Москвы могут все совершеннолетние жители столицы. Горожане смогут прийти на избирательные участки и заполнить бюллетени либо отдать свой голос онлайн.